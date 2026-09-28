Один із корпусів Міністерства освіти і науки України пошкоджений внаслідок російської атаки на Київ. Серед працівників міністерства постраждалих немає.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Корпус МОН України в Києві пошкоджений внаслідок атаки

— Сьогодні внаслідок атаки постраждала будівля Національна академія наук України. Внаслідок влучання виникла пожежа. Усередині залишаються люди, рятувальники проводять операцію з їхнього порятунку. Внаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерство освіти і науки України, — зазначив міністр.

За словами Бутенка, серед працівників МОН України постраждалих немає.

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Міністр наголосив, що Росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу установ, руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру.

Як стверджує Бутенко, безпека завжди має залишатися пріоритетом під час організації освітнього процесу чи роботи установ.

Крім будівлі МОН, пошкоджена Національна академія наук України у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки. За словами очевидців, люди висіли на вікнах палаючої будівлі НАН, намагаючись врятуватися.

Внаслідок вибухів у Києві виникли пожежі. Серед пошкоджених об’єктів є не лише офісні будівлі та автозаправні станції, а й житлова забудова.

Фото : Факти ICTV

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