Будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва пошкоджена внаслідок російської атаки. На місці спалахнула масштабна пожежа. Люди висіли на вікнах будівлі НАН, що палала, намагаючись врятуватися. Відомо щонайменше про двох загиблих та чотирьох постраждалих.

Оновлено о 16:04. Про це повідомили уповноважений із захисту державної мови, мер столиці Віталій Кличко, президент України Володимир Зеленський, КМВА, очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович.

Будівля НАН України у Києві пошкоджена: наслідки атаки 28 вересня

За інформацією на цей час, в історичному центрі Києва, куди влучив ворожий безпілотник, двоє людей загинули, четверо людей постраждали.

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— Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені, — заявив Зеленський.

Біля будівлі Національної академії наук України в Києві працюють всі необхідні служби. На місці триває рятувальна операція.

— Людей просять не наближатися до місця події та не заважати рятувальникам, — повідомив Сазанович.

Також один із корпусів Міністерства освіти і науки України пошкоджений внаслідок російської атаки на Київ, але там обійшлося без постраждалих серед працівників.

Крім цього, під час вибухів у Києві були атаковані фармацевтична компанія та автозаправні станції.

Загалом від початку доби 28 вересня від атак РФ у Києві постраждали 14 людей. Шестеро із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Загинула одна жінка.

За словами Зеленського, Україна дасть відповідь Росії за такі атаки. Кожен із партнерів має бачити, що підтримка України допомагає зберегти життя людей, що терор ніколи та ніде не повинен бути нормалізований.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки, і подякував усім, хто допомагає Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Факти ICTV

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