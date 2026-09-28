Офіс Опендатаботу у Дніпрі опинився під російською атакою 28 вересня.

Про це повідомила команда Опендатаботу.

Офіс Опендатаботу у Дніпрі опинився під російською атакою 28 вересня

Офіс Опендатаботу у Дніпрі потрапив під дроновий обстріл 28 вересня.

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За даними компанії, серед членів команди жертв немає. Інших подробиць щодо можливих постраждалих або пошкоджень в офісі наразі не повідомляли.

Попри атаку, сервіси Опендатаботу продовжують працювати у штатному режимі.

У компанії зазначили, що автоматизація та всі системи працюють, тому наслідки удару не позначилися на роботі сервісів.

Детальнішу інформацію та офіційні коментарі в Опендатаботі пообіцяли надати пізніше — після отримання інформації від офіційних джерел.

Вибухи у Дніпрі 28 вересня: що відомо

Вдень 28 вересня російські війська атакували Дніпро ударним безпілотником. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа спочатку повідомив про пожежу в офісній будівлі, а згодом уточнив, що удару зазнав бізнес-центр.

За останніми оприлюдненими даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще 15 дістали поранення.

У пошкодженій будівлі розпочали пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники вивели з охопленого вогнем бізнес-центру 47 людей, а тих, хто залишався на верхніх поверхах, евакуювали за допомогою автодрабини.

Фото: Опендатабот

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