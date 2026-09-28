У Харкові внаслідок російської атаки керованими авіабомбами пошкоджено житлові будинки у Київському та Салтівському районах. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку.

Станом на 06:00 відомо про 22 постраждалих.

Про наслідки атаки повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

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Близько 04:00 Олег Синєгубов повідомив про російські удари у Київському та Салтівському районах Харкова.

Згодом стало відомо, що у Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано два поверхи.

Спочатку Синєгубов повідомляв про 14 постраждалих у Салтівському районі, серед яких восьмеро дітей. Зокрема, медичну допомогу надавали 12-річній дівчинці, восьмирічному хлопчику та трирічній дівчинці.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що через обстріл КАБами пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в Салтівському районі кількість постраждалих сягнула 22, серед них восьмеро дітей.

– 2-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці, – написав він.

За словами Синєгубова, російський удар припав по другому поверху багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок влучання зруйновано другий та третій поверхи.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російського удару.

Нагадаємо, 26 вересня російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Харкову. Ворожі дрони поцілили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Київському та Салтівському районах міста, внаслідок чого були поранені люди.

Фото: Олег Синєгубов

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