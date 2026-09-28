Вибухи у Києві пролунали вранці 28 вересня під час російської атаки безпілотниками. Влучання та пошкодження зафіксували у кількох районах столиці.

За даними ДСНС, постраждали четверо людей.

Вибухи в Києві 28 вересня: що відомо

О 05:46 Київська міська військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу через загрозу ударних дронів та закликала жителів столиці пройти до укриттів.

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Близько 06:00 у КМВА повідомили, що в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено автозаправну станцію.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пошкоджено колонки АЗС, виникла пожежа.

У Шевченківському районі безпілотник влучив в офісну будівлю, у Печерському – загорілося офісне приміщення.

У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю: виникла пожежа, частково зруйновано покрівлю.

– Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували, – повідомив Кличко.

За даними ДСНС, під час повторного влучання вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідньому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий будинок. Одна людина постраждала.

Пізніше Кличко додав, що у Голосіївському районі сталося влучання БпЛА в кафе біля АЗС.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня у Києві пролунали вибухи, були влучання у двох районах.

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