Вибухи в Києві: БпЛА вдарили по офісних будівлях та АЗС, є постраждалі
- Російська атака зачепила одразу кілька районів Києва та спричинила пожежі.
- Серед пошкоджених об’єктів є не лише офісні будівлі та АЗС, а й житлова забудова.
- Внаслідок ударів є постраждалі, а екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки.
Вибухи у Києві пролунали вранці 28 вересня під час російської атаки безпілотниками. Влучання та пошкодження зафіксували у кількох районах столиці.
За даними ДСНС, постраждали четверо людей.
Вибухи в Києві 28 вересня: що відомо
О 05:46 Київська міська військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу через загрозу ударних дронів та закликала жителів столиці пройти до укриттів.
Близько 06:00 у КМВА повідомили, що в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено автозаправну станцію.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пошкоджено колонки АЗС, виникла пожежа.
У Шевченківському районі безпілотник влучив в офісну будівлю, у Печерському – загорілося офісне приміщення.
У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю: виникла пожежа, частково зруйновано покрівлю.
– Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували, – повідомив Кличко.
За даними ДСНС, під час повторного влучання вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідньому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.
У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий будинок. Одна людина постраждала.
Пізніше Кличко додав, що у Голосіївському районі сталося влучання БпЛА в кафе біля АЗС.
Нагадаємо, ввечері 27 вересня у Києві пролунали вибухи, були влучання у двох районах.