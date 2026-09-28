Вибухи в Одесі прогриміли 28 вересня під час російської атаки.

Про наслідки атаки повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 28 вересня: що відомо

Удень 28 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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За інформацією Сергія Лисака, на 12-му поверсі зруйнована квартира. Вибухова хвиля пошкодила фасад будинку, балкони та вікна з першого до 11-го поверху.

Олег Кіпер повідомив, що після атаки у багатоповерхівці виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждали троє людей. Інформація про їхній стан наразі не уточнювалася.

На місці працюють екстрені служби. Також розгортають оперативні штаби для надання допомоги мешканцям пошкодженого будинку.

Інформація про наслідки вибухів в Одесі 28 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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