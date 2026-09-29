Внаслідок російської атаки у Вінницькій області відбулося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомили керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Через пошкодження інфраструктурного об’єкта у Вінницькій області виникли проблеми з електропостачанням.

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Без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів, уточнили в ОВА.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

За даними ОВА та ДСНС, внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

На місці події працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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