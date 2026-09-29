У Київській області лунали вибухи, зафіксовано загоряння приватних будинків у Бучанському районі.

Вибухи на Київщині 29 вересня: що відомо

Як повідомила ДСНС України, внаслідок російської атаки Київської області врятовано двох людей.

У Бучанському районі в результаті удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього.

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Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

Постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, що вночі ворог атакував столицю. Так, зафіксовано падіння уламків БпЛА у декількох районах столиці, зокрема у Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Оболонському.

У Солом’янському районі столиці також зафіксовано влучання в адмінібудівлю об’єкта інфраструктури, спалахнула пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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