Територія кіностудії імені Олександра Довженка в Шевченківському районі Києва потрапила під російську атаку.

Про наслідки ударів РФ повідомили Київська міська державна адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.

Кіностудія ім. Довженка в Києві під атакою: наслідки 30 вересня

За уточненою інформацією, в Шевченківському районі Києва на території кіностудії ім. Довженка виникла пожежа після російської атаки ударними безпілотниками.

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За попередніми даними, в одному з павільйонів горять акумулятори. На місце прямують підрозділи рятувальних служб.

Крім цього, у Голосіївському районі відбулося падіння уламків безпілотника на відкритій території наукової установи, внаслідок чого загорівся травʼяний настил. Наразі екстрені служби прямують на місце.

У ніч на 15 червня кіностудія Довженка у Києві вже потрапляла під російську атаку, внаслідок чого було знищено найбільшу колекцію костюмів.

Згодом генеральний директор кіностудії Андрій Дончик уточнив, що частина костюмної колекції збереглася після російського удару по Києву, оскільки експонати знаходилися не лише у зруйнованому костюмерному складі, а й на інших локаціях.

Пізніше кіностудія ім. Довженка повідомила про евакуацію 120 знакових українських стрічок до укриття після пошкоджень внаслідок обстрілу.

За інформацією ДТЕК, також у Києві застосували екстрені відключення електроенергії за командою Укренерго.

Як зазначили у компанії, графіки обмежень електропостачання не діють під час екстрених відключень.

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