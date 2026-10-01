Генштаб підтвердив знищення складів зберігання БпЛА підрозділу Рубікон
- Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських військ.
- Також Генштаб підтвердив знищення складів зберігання безпілотників російського підрозділу Рубікон біля Волновахи внаслідок удару 23 вересня.
Сили оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.
Підтверджено знищення складів зберігання БпЛА підрозділу Рубікон
У Генштабі ЗСУ повідомили, що у районі Донецька було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.
Зазначається, що знищення таких об’єктів є одним із пріоритетних завдань, оскільки це має зменшити можливості РФ застосовувати ударні дрони по цивільній інфраструктурі України.
Крім того, поблизу Покровська Донецької області Сили оборони уразили пункт управління ворожими БпЛА.
У районі Верхньокам’янки Луганської області під удар потрапив склад ракетно-артилерійського озброєння російських військ.
Також у районі Тимошівки Запорізької області було уражено місце зосередження озброєння та військової техніки окупантів.
Окремо підтверджено результати удару, завданого 23 вересня. Тоді в районі Волновахи Донецької області були знищені склади зберігання безпілотників російського підрозділу Рубікон.
У Силах оборони зазначили, що удари по ключових військових об’єктах російських військ триватимуть.