Рух Південним мостом у Києві зупинили після двох влучань безпілотників поблизу його опорної частини.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 1 жовтня: що відомо

За словами Віталія Кличка, зафіксовано два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

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Після цього рух мостом зупинили. У КМВА повідомили, що через наслідки атаки поїзди зеленої лінії метро та наземний громадський транспорт тимчасово курсують зі змінами.

Поїзди зеленої лінії метро рухаються лише підземними ділянками: Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний хутір.

Автобуси №22 та №91 тимчасово курсують через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали, скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду.

Фахівці КП Київавтошляхміст обстежують стан споруди після влучань.

Влучання дрона у школу в Києві: що відомо

Під час ранкової атаки на Київ російський безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю школи в Солом’янському районі Києва.

Ударом було пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після влучання виникла пожежа.

На момент атаки у школі перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу. Усі вони перебували в укритті.

За попередньою інформацією, постраждалих у школі немає. На місці працювали поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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