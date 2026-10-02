Увечері 2 жовтня Південний міст знову потрапив під ворожу атаку. Екстрені служби прямують на місце влучання.

Про це в п’ятницю заявив мер міста Віталій Кличко.

Росіяни атакували Південний міст

– Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро, – повідомив міський голова.

Нагадаємо, російські війська атакують Південний міст у Києві з 1 жовтня.

Зараз дивляться

У четвер близько опівдня два дрони впали неподалік опорної конструкції мосту в момент, коли ним рухався поїзд “зеленої” лінії метро. Пасажири та машиніст не постраждали.

Увечері того ж дня ще один російський БпЛА пошкодив опору мосту, проїжджу частину, відбійник і захисну бетонну конструкцію метро.

Сьогодні зранку Південний міст знову потрапив під удар.

Кличко заявив, що рух поїздів метро Південним мостом у Києві під час жовтого рівня повітряної тривоги можуть відновити після отримання експертного висновку про стан споруди.

За його словами, відновлення руху можливе після того, як наукові інститути нададуть експертний висновок щодо стану Південного мосту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.