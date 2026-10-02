Попри спроби локалізувати виробництво дронів і ракет, Росія залишається критично залежною від деталей з інших країн.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Росія досі залежить від іноземних компонентів для дронів

За словами Зеленського, Москва намагається повністю локалізувати виробництво своїх дронів і ракет, однак воно все одно критично залежить від іноземних компонентів.

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Президент зазначив, що ланцюги постачання необхідних для російського виробництва деталей ідуть із Європи, США, Китаю, Японії та багатьох інших країн.

При цьому, за його словами, більшість компаній, чиї компоненти досі потрапляють до Росії, є відомими виробниками.

— Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн. Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися, — заявив Зеленський.

Заява президента пролунала після чергової нічної атаки РФ. За словами Зеленського, цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 100 ударних дронів, майже 50 із них були реактивними.

Більшість безпілотників українські військові знешкодили, однак були й влучання.

У Києві російські Шахеди декілька разів ударили по Південному мосту, а вранці атакували житлову багатоповерхівку. Одна людина загинула.

У Херсоні росіяни вдарили по дитячому садку, у Харкові — по продуктовому магазину. Також пошкоджені інститут і критична інфраструктура.

Удари по багатоповерхівках були в Краматорську та Сумах. Крім того, російських обстрілів зазнали Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Київщина, Полтавщина та Рівненщина.

Станом на момент заяви Зеленського було відомо про чотирьох поранених унаслідок нічної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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