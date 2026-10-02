Уночі проти 2 жовтня Росія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 жовтня: що відомо

Починаючи з 18:00 1 жовтня, російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Брянська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 2 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 11 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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