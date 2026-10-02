Південний міст у Києві 2 жовтня знову потрапив під удар. Окупанти атакують цей об’єкт уже втретє впродовж доби.

Про нове влучання у Південний міст повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Південний міст у Києві атаковано 2 жовтня: що відомо

Уранці 2 жовтня Віталій Кличко повідомив про чергове влучання в Південний міст.

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— Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце, — повідомив мер столиці.

Згодом Кличко повідомив про обмеження руху мостами столиці. За інформацією правоохоронців, Південний міст повністю перекрили з обох боків для руху транспорту.

Також частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежили рух транспорту з правого на лівий берег.

Що відомо про попередні атаки на Південний міст

Південний міст у Києві протягом 1 жовтня кілька разів потрапляв під удар.

Спочатку Віталій Кличко повідомив про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Після цього рух метро та наземного громадського транспорту через міст зупинили.

Поїзди зеленої лінії метро тимчасово курсували лише підземними ділянками Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний хутір, а автобуси №22 та №91 спрямували через Дарницький залізничний міст.

Під час руху поїзда близько 11:30 через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали, скло й конструкції вагона не були пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду.

Після обстеження фахівці КП Київавтошляхміст не виявили критичних пошкоджень конструкцій мосту. Рух наземного громадського транспорту відновили, автобуси №22 та №91 повернули на звичні маршрути.

Увечері 1 жовтня Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання БпЛА — цього разу в дорожнє полотно Південного мосту.

За попередньою інформацією, були пошкоджені опора мосту, відбійник, дорожнє покриття та бетонне захисне огородження метрополітену.

Працівники метро знеструмили колії. Рух поїздів метрополітену та наземного громадського транспорту через міст знову призупинили.

Автобуси №22 та №91 через перекриття Південного мосту знову спрямували через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, коментуючи удари 1 жовтня, назвав атаку на Південний міст зміною правил гри у російсько-українській війні.

На його думку, російська сторона може перевіряти, чи здатні реактивні Shahed завдати мосту пошкоджень, які вплинуть на його функціонування.

Денисенко зазначив, що міст є міцною конструкцією і одного удару для його руйнування недостатньо, однак припустив, що цілеспрямовані удари в одну точку теоретично можуть мати ефект.

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