Вибухи у Дніпрі: у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, йде евакуація людей
Росія атакувала Дніпро – сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
Вибухи у Дніпрі 2 жовтня 2026 року: що відомо
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, Росія атакувала Дніпро, внаслідок чого сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
Повідомляється, що з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей.
Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі.
Інформацію щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що 2 жовтня РФ майже 20 разів вдарила дронами по Дніпропетровській області, є постраждалий.
Вдень 28 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі, ворог атакував місто ударним безпілотником. Удар прийшовся по бізнес-центру, там спалахнула пожежа, загинули люди, також є поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.