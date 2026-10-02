Вибухи в Києві 2 жовтня прогриміли під час ворожої нічної атаки.

Про наслідки атаки повідомили Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 09:09

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Вибухи в Києві 2 жовтня: що відомо

За інформацією КМВА, у Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

Згодом Віталій Кличко повідомив про влучання у верхні поверхи багатоповерхівки. За даними ДСНС, пожежа виникла на 24–25 поверхах. Її ліквідували на площі 120 кв. м, а площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

Наразі рятувальники продовжують розбирати та проливати конструкції.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. За словами Віталія Кличка, пошкоджені вікна у нежитловій будівлі та кілька автомобілів.

Крім того, під час вибухів у Києві сьогодні, 2 жовтня, окупанти повторно влучили в Південний міст.

— Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце, — повідомив мер столиці.

Унаслідок російської атаки в Дарницькому районі одна людина загинула, ще двоє постраждали. Рятувальники вивели двох постраждалих із будинку та передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблого.

Ще шістьох людей евакуювали з багатоповерхівки.

Інформація про наслідки вибухів у Києві 2 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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