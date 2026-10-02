Вибухи в Харкові пролунали вдень 2 жовтня. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання у Слобідському та Немишлянському районах, є двоє загиблих та постраждалі.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 2 жовтня: які наслідки

За словами міського голови, влучання ворожих КАБів відбулося у Немишлянському та у Слобідському районах.

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– За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання ворожих КАБів сталося у Слобідському та Немишлянському районах – у приватні сектори. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок. Є постраждалі. Обстеження місць влучань тривають, – розповів мер.

Згодом він додав, що в одному з місць прильота – повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про загибель людини внаслідок ворожої атаки КАБів по Харкову.

За його даними, у Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше шість автівок.

У Немишлянському районі є влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.

О 16:26 Синєгубов уточнив, що відомо про 17 постраждалих внаслідок удару російськими КАБами по Харкову, серед них – хлопчик. 48-річний чоловік наразі в операційній.

Терехов повідомив, що знайдено тіло ще однієї людини внаслідок атаки РФ на Харків.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Унаслідок ударів у Київському та Салтівському районах були пошкоджені житлові будинки. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку.

Через російську атаку постраждали 43 людини, серед них 11 дітей. Вдалося врятувати 32 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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