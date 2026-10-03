Атака на Гостомель: кількість поранених зросла до 4 осіб, серед них дитина
- Унаслідок нічної атаки на Гостомель кількість постраждалих зросла до чотирьох людей, серед яких восьмирічна дитина.
- На місці влучань у складські приміщення рятувальники продовжують ліквідацію пожеж та розбір завалів.
Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників на Гостомель у Бучанському районі Київської області кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, серед яких є восьмирічна дитина.
Про це повідомляють керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС України.
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Спочатку стало відомо про двох поранених місцевих жителів. Зокрема, 66-річний чоловік зазнав опіків тіла та закритої травми живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Також внаслідок обстрілу восьмирічна дівчинка дістала осколкове поранення нижньої кінцівки.
Згодом кількість травмованих зросла ще на двох осіб, які дістали легкі ушкодження. Зокрема, чоловік має опіки голови, а жінка зазнала забою лівого колінного суглоба та гострої реакції на стрес.
Медичну допомогу цим двом людям надали безпосередньо на місці події, госпіталізації вони не потребували. Загиблих внаслідок ворожого удару немає.
Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, які спалахнули у двох складських та виробничих приміщеннях у Бучанському районі.
Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбір завалів і проливання конструкцій для остаточного гасіння вогню.
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