Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників на Гостомель у Бучанському районі Київської області кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, серед яких є восьмирічна дитина.

Про це повідомляють керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС України.

Атака на Гостомель на Київщині: наслідки 3 жовтня

Спочатку стало відомо про двох поранених місцевих жителів. Зокрема, 66-річний чоловік зазнав опіків тіла та закритої травми живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

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Також внаслідок обстрілу восьмирічна дівчинка дістала осколкове поранення нижньої кінцівки.

Згодом кількість травмованих зросла ще на двох осіб, які дістали легкі ушкодження. Зокрема, чоловік має опіки голови, а жінка зазнала забою лівого колінного суглоба та гострої реакції на стрес.

Медичну допомогу цим двом людям надали безпосередньо на місці події, госпіталізації вони не потребували. Загиблих внаслідок ворожого удару немає.

Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, які спалахнули у двох складських та виробничих приміщеннях у Бучанському районі.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують розбір завалів і проливання конструкцій для остаточного гасіння вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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