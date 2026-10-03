Вранці 3 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотними літальними апаратами по місту Ізюм Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей, виникли пожежі та руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на Ізюм 3 жовтня: які наслідки

Перші вибухи пролунали о 07:49. Російські війська застосували ударні безпілотники, спрямувавши їх по декількох локаціях Ізюма.

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Зокрема, в районі ІПЗ ворожий дрон влучив у складське приміщення переробного підприємства, після чого там спалахнула пожежа.

У районі Нижнього міста зафіксовано пошкодження обладнання та приміщень місцевого підприємства. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління та дах багатоквартирного житлового будинку.

У південно-західній частині міста зафіксовано влучання у приватному секторі, де зазнали руйнувань та загорілися приватні домоволодіння.

Станом на цей час, відомо про п’ятьох постраждалих осіб внаслідок ранкового обстрілу. Усім пораненим медики надають необхідну допомогу.

Наразі ліквідація наслідків атаки триває, інформація щодо масштабів руйнувань додатково уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізюмська МВА

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