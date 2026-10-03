Атака на Павлоград 3 жовтня: горять продовольчі склади, є поранений
Одна людина дістала поранення під час атаки на Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 3 жовтня.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Павлоград 3 жовтня: що відомо
Атака на Павлоград сталася сьогодні, 3 жовтня.
За даними глави ОВА, після ворожого удару спалахнула пожежа на продовольчих складах. Крім того, пошкоджено автівки.
Наразі відомо, що під час атаки на Павлоград до лікарні з пораненнями госпіталізували 50-річного чоловіка.
Медики надають йому усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що після атаки на Павлоград 1 жовтня горіла адмінбудівля в середмісті.
Тоді під час обстрілу постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Після отримання необхідної медичної допомоги усі вони від госпіталізації відмовилися.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-ту добу.
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