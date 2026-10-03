Одна людина дістала поранення під час атаки на Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 3 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Павлоград 3 жовтня: що відомо

Атака на Павлоград сталася сьогодні, 3 жовтня.

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За даними глави ОВА, після ворожого удару спалахнула пожежа на продовольчих складах. Крім того, пошкоджено автівки.

Наразі відомо, що під час атаки на Павлоград до лікарні з пораненнями госпіталізували 50-річного чоловіка.

Медики надають йому усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що після атаки на Павлоград 1 жовтня горіла адмінбудівля в середмісті.

Тоді під час обстрілу постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Після отримання необхідної медичної допомоги усі вони від госпіталізації відмовилися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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