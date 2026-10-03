Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 157 безпілотників.

Про це 3 жовтня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 2 жовтня і триває досі.

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За цей час армія РФ запустила 157 дронів, зокрема:

ударні БпЛА типу Shahed (45 із яких становили реактивні);

дрони Гербера;

безпілотники-імітатори типу Пародія.

Летіли ворожі дрони з районів російських Брянська та Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, а також із Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронних та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або приглушили 131 БпЛА.

На 12 локаціях зафіксовано влучання засобів повітряного нападу. Ще на п’яти локціях впали збиті цілі або їхні уламки.

Крім того, наголошують оборонці неба, уранці росіяни атакували баражувальними боєприпасами типу Бандероль Одеську область. Наслідки атаки ще уточнюють.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька БпЛА.

Фото: Сумська ОВА

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