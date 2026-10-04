Російські війська вдень 4 жовтня атакували Носівську громаду на Чернігівщині ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомила поліція Чернігівської області.

Атака на Носівську громаду 4 жовтня: що відомо

За даними поліції, внаслідок ворожої атаки на Носівську громаду Ніженського району вогнем знищено житловий будинок та господарчу споруду.

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Пошкоджень і руйнувань також зазнали сусідні домогосподарства.

Унаслідок атаки на Носівську громаду 4 жовтня травмовано трьох людей — 76-річну жінку, 55-річного чоловіка та 10-річного хлопчика.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці документують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають докази.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Нацполіція

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