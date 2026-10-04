СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї — Су-35 та Су-34.

На військовому аеродромі в Адигеї уражені Су-35 та Су-34

Служба безпеки України вночі атакувала військовий аеродром Ханська в російській Адигеї, розташований приблизно за 500 км від України.

Унаслідок удару безпілотниками Центру спеціальних операцій Альфа СБУ було уражено два російські бойові літаки — багатоцільовий винищувач Су-35 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Експортну вартість Су-35 оцінюють приблизно у $100 млн, а Су-34 — близько $50 млн.

Крім того, дрони СБУ атакували склад боєприпасів, розташований на території військового аеродрому.

Обидва уражені літаки можуть застосовувати керовані авіаційні бомби, які російські війська використовують для ударів по українських позиціях та населених пунктах.

У СБУ наголосили, що продовжують завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ, щоб послабити спроможності Росії вести війну проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що атака безпілотників на Республіку Адигея тривала всю ніч на 4 жовтня. Також було опубліковано фото та відео, на яких видно проліт дронів та пожежу.

Фото: Міноборони Росії

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