Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи у Дніпрі 4 жовтня: росіяни вдарили по приміщенню компанії зв’язку, спалахнула пожежа
Унаслідок вибухів у Дніпрі 4 жовтня спалахнула пожежа.
Про наслідки російського удару повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 4 жовтня: що відомо
За словами Олександра Ганжі, російські війська завдали удару по середмістю Дніпра.
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Внаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні спалахнула пожежа.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.
На місці працюють усі екстрені служби.
Інформацію про можливих постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі 4 жовтня наразі з’ясовують.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА
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