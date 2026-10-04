Унаслідок вибухів у Дніпрі 4 жовтня спалахнула пожежа.

Про наслідки російського удару повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 4 жовтня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, російські війська завдали удару по середмістю Дніпра.

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Внаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні спалахнула пожежа.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.

На місці працюють усі екстрені служби.

Інформацію про можливих постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі 4 жовтня наразі з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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