Вибухи у Києві 4 жовтня: уламки БпЛА впали на автомобіль та територію школи
Упродовж дня 4 жовтня лунають вибухи у Києві. Ворог атакує столицю ударними безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 4 жовтня: що відомо
За словами Кличка, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль та на відкритій території однієї зі шкіл.
У Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах приватного житлового будинку. Загоряння не виникло.
Також у цьому районі уламки БпЛА впали на відкритій території біля дороги. Там також обійшлося без загоряння.
Інформації про постраждалих унаслідок цієї атаки на Київ наразі не повідомлялося.
Нагадаємо, що вранці 4 жовтня російські війська вдруге атакували Північний міст у Києві. Було зафіксовано влучання в дорожнє полотно мосту.
За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок удару також була пошкоджена тепломагістраль, через що в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.
Після атаки у столиці змінили рух громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег спрямували через Дарницький міст. Також змінили маршрути тролейбусів №29, 30, 31, 47 та автобусів №21, 73, 101, 114.
Унаслідок цієї атаки постраждали двоє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.