Упродовж дня 4 жовтня лунають вибухи у Києві. Ворог атакує столицю ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 4 жовтня: що відомо

За словами Кличка, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль та на відкритій території однієї зі шкіл.

Зараз дивляться

У Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах приватного житлового будинку. Загоряння не виникло.

Також у цьому районі уламки БпЛА впали на відкритій території біля дороги. Там також обійшлося без загоряння.

Інформації про постраждалих унаслідок цієї атаки на Київ наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня російські війська вдруге атакували Північний міст у Києві. Було зафіксовано влучання в дорожнє полотно мосту.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок удару також була пошкоджена тепломагістраль, через що в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

Після атаки у столиці змінили рух громадського транспорту. Автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег спрямували через Дарницький міст. Також змінили маршрути тролейбусів №29, 30, 31, 47 та автобусів №21, 73, 101, 114.

Унаслідок цієї атаки постраждали двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.