Вибухи у Сумах 4 жовтня прогриміли піл час атаки керованими авіабомбами.

Про наслідки ранкової атаки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи у Сумах 4 жовтня: що відомо

За словами Олега Григорова, вранці ворог спрямував п’ять КАБів по Сумській громаді.

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Чергового удару російські війська завдали по житловому сектору. Зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки.

Внаслідок російського удару по одному з об’єктів цивільної інфраструктури у Сумах виникла пожежа.

Через задимлення жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці.

У ДСНС повідомили, що російські КАБи влучили поруч із багатоповерхівками. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та транспортні засоби.

Рятувальники допомагали людям вибратися з пошкоджених помешкань. Зокрема, з верхнього поверху евакуювали літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися.

Роботи проводилися одночасно на кількох локаціях. На місцях влучань також працювали офіцери-рятувальники громад.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Сумах 4 жовтня постраждали семеро людей, серед них — одна дитина.

Усі наслідки вибухів у Сумах 4 жовтня з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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