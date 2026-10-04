Вибухи у Сумах 4 жовтня: ворог спрямував п’ять КАБів по місту, є постраждалі
Вибухи у Сумах 4 жовтня прогриміли піл час атаки керованими авіабомбами.
Про наслідки ранкової атаки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вибухи у Сумах 4 жовтня: що відомо
За словами Олега Григорова, вранці ворог спрямував п’ять КАБів по Сумській громаді.
Чергового удару російські війська завдали по житловому сектору. Зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки.
Внаслідок російського удару по одному з об’єктів цивільної інфраструктури у Сумах виникла пожежа.
Через задимлення жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці.
У ДСНС повідомили, що російські КАБи влучили поруч із багатоповерхівками. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та транспортні засоби.
Рятувальники допомагали людям вибратися з пошкоджених помешкань. Зокрема, з верхнього поверху евакуювали літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися.
Роботи проводилися одночасно на кількох локаціях. На місцях влучань також працювали офіцери-рятувальники громад.
Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Сумах 4 жовтня постраждали семеро людей, серед них — одна дитина.
Усі наслідки вибухів у Сумах 4 жовтня з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.