Одна людина загинула та шестеро поранені внаслідок вечірньої атаки на Харків 4 жовтня.

Про наслідки атаки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків 4 жовтня: що відомо

Спочатку російські війська завдали удару безпілотником по Київському району Харкова.

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За попередньою інформацією, там зафіксували влучання в автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило.

Згодом ворог атакував двома баражувальними боєприпасами типу Бандероль Індустріальний район. Спершу повідомлялося про удар по багатоквартирному будинку.

Після уточнення інформації стало відомо, що внаслідок атаки на Харків 4 жовтня в Індустріальному районі спалахнули адміністративна будівля та два автомобілі.

Крім того, пошкодження зазнали близько десяти багатоквартирних будинків.

Наразі відомо, що під час атаки на Харків 4 жовтня одна людина загинула. Ще шестеро людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Харків 4 жовтня з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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