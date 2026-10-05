Російські війська вночі проти 5 жовтня масовано атакували Одеську область.

Про наслідки атаки повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Атака на Одеську область 5 жовтня: що відомо

За словами Кіпера, удари припали на промислову й портову інфраструктуру, а також дачний сектор Одеської області, після чого на кількох об’єктах виникли масштабні пожежі.

Зараз дивляться

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки була пошкоджена промислова інфраструктура. Гасіння пожеж ускладнювали висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги, через які вогнеборцям доводилося працювати у складних умовах.

Значне задимлення на місці одного з ударів стало причиною додаткового обстеження території. Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели заміри, однак небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон також залишався у межах норми.

Водночас в іншому районі Одеської області внаслідок влучання зайнялися дачні будинки. За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської РДА, у Вилковому під час нічного повітряного нападу на цивільну інфраструктуру району був пошкоджений дачний будинок.

До ліквідації пожеж та наслідків атаки на Одеську область залучили понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України. Станом на ранок усі пожежі вдалося ліквідувати, однак роботи на місцях ударів ще тривають.

За даними ОВА та рятувальників, загиблих і постраждалих внаслідок масованої атаки на Одеську область 5 жовтня немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.