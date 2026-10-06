Російські війська знову атакували цивільне судноплавство в Чорному морі.

Атака на цивільне судноплавство в Чорному морі: що відомо

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок удару російського безпілотника було пошкоджене комерційне судно під прапором Маршаллових островів, яке перевозило рапсову олію.

Після влучання на надбудові судна спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Удари по цивільних суднах та портовій інфраструктурі є порушенням норм міжнародного права та створюють додаткові ризики для світової продовольчої безпеки.

– Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці, – наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи заявив про готовність України забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі у разі відповідних кроків Росії до деескалації.

Голова нашої держави зауважив, що Київ уже погодив умови безпечного проходу суден і чекає на відповідь від Москви.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.