Вночі російський ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Удар по мосту в Запоріжжі 6 жовтня

Внаслідок атаки пошкоджено асфальтове покриття на мосту. Рух мостом тимчасово перекрили.

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— Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією, — наголосив Семікін.

Згодом він повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя: жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще постраждало двоє працівників Червоного Хреста – це чоловіки 43 та 54 років. Вони саме їхали на роботу, коли сталася російська атака.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У патрульній поліції уточнили, що обмежено рух Вантовим мостом та мостом Преображенського в напрямку острова Хортиця. Альтернативні шляхи обʼїзду: через Дніпровську ГЕС та Арковий міст.

Нагадаємо, що 1 жовтня під ворожий удар потрапив Південний міст у Києві. Тоді мер столиці повідомив про два влучання дронів поблизу опорної частини. Увечері 1 жовтня Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання БпЛА — цього разу в дорожнє полотно Південного мосту.

2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст у Києві.

3 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками Північний міст у Києві. Внаслідок удару є двоє постраждалих та пошкоджена контактна мережа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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