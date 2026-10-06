РФ вдарила по мосту через Дніпро у Запоріжжі: є постраждалі
Вночі російський ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.
Про це повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Удар по мосту в Запоріжжі 6 жовтня
Внаслідок атаки пошкоджено асфальтове покриття на мосту. Рух мостом тимчасово перекрили.
— Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією, — наголосив Семікін.
Згодом він повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя: жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще постраждало двоє працівників Червоного Хреста – це чоловіки 43 та 54 років. Вони саме їхали на роботу, коли сталася російська атака.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
У патрульній поліції уточнили, що обмежено рух Вантовим мостом та мостом Преображенського в напрямку острова Хортиця. Альтернативні шляхи обʼїзду: через Дніпровську ГЕС та Арковий міст.
Нагадаємо, що 1 жовтня під ворожий удар потрапив Південний міст у Києві. Тоді мер столиці повідомив про два влучання дронів поблизу опорної частини. Увечері 1 жовтня Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання БпЛА — цього разу в дорожнє полотно Південного мосту.
2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст у Києві.
3 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками Північний міст у Києві. Внаслідок удару є двоє постраждалих та пошкоджена контактна мережа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.
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Фото: Запорізька ОВА