Служба безпеки України затримала у Києві місцевого жителя, який зняв на відео позиції української протиповітряної оборони та поширив відповідні кадри у Telegram.

СБУ затримала киянина за відео позицій ППО

За даними СБУ, чоловік зафіксував розташування Сил оборони через лобове скло свого автомобіля. Відеозапис він надіслав підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а нині перебуває за межами підконтрольної Україні території.

СБУ викрила киянина, який «засвітив» столичну ППО у Телеграмі ➡️ https://t.co/1VneWv27KD https://t.co/KerB05pVN8 — СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2026

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Проведена за ініціативою спецслужби експертиза встановила, що оприлюднення інформації про місця розташування українських військових могло завдати шкоди державній безпеці.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості в умовах воєнного стану.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі дії проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

У СБУ вкотре нагадали про заборону знімати та поширювати матеріали, які можуть розкрити роботу або розташування української ППО.

Також громадян закликають не публікувати фото та відео наслідків російських ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі, якщо такі матеріали можуть містити важливу для ворога інформацію.

Спецслужба наголошує, що відстежує випадки поширення подібних записів у мережі та притягує їхніх авторів до відповідальності.

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