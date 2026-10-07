Вибухи у Кременчуці 7 жовтня прогриміли під час ранкової масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вибухи у Кременчуці 7 жовтня: що відомо

Упродовж ранку 7 жовтня Полтавщина перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою. Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух крилатих ракет у напрямку Кременчука, Олександрії та Полтави.

Зараз дивляться

За даними Нацполіції, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуцькій громаді.

За інформацією департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради, пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків, у яких загалом 431 квартира, та 35 приватних житлових будинків.

Крім того, шість приватних житлових будинків зруйновано. Міський голова Кременчука Віталій Малецький також повідомляв про вибиті вікна та понівечені автомобілі.

На місцях ударів працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки, медики, волонтери та комунальні служби. Розгорнуто оперативний штаб, який збирає інформацію про постраждалих та пошкоджене майно. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Станом на 12:55 внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 34 дістали травми. Серед травмованих — двоє дітей 2012 року народження.

Раніше Нацполіція повідомляла, що загиблими є 72-річна жінка та 40-річний чоловік. Їх рятувальники виявили у приватному секторі.

Наслідки російської атаки документують слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Остаточні наслідки вибухів у Кременчуці сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

Фото : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.