Пізно ввечері 7 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС України.

Атака на Київ 7 жовтня: що відомо

За даними ДСНС, російський БпЛА влучив у житлову дванадцятиповерхову на рівні 10-го поверху.

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Унаслідок вечірньої атаки на Київ виникла пожежа, яка поширилася на верхні поверхи будівлі. Також сталася часткова руйнація конструкцій. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.

Під час рятувальної операції із пошкодженого будинку врятували 22 людей, серед яких восьмеро дітей.

За уточненою інформацією, в одній із пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей.

Крім того, внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. Постраждалих передали медикам.

Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.

Інформація про остаточні наслідки російської атаки на Київ 7 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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