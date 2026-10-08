Російські війська завдали удару безпілотником по приватному сектору в Шевченківській громаді Миколаївської області. Внаслідок влучання у житловий будинок поранення дістали двоє маленьких дітей — тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Атака на Миколаївську область 8 жовтня: наслідки

Ворожий безпілотник типу Молнія поцілив у приватний будинок у селі Новокиївка Миколаївської області вдень 8 жовтня. У момент удару в приміщенні перебувала родина з маленькими дітьми.

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Унаслідок вибуху постраждали тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик. Обох дітей терміново госпіталізували до медичного закладу.

За даними ОВА, медики наразі надають їм усю необхідну допомогу, а стан постраждалих оцінюють як задовільний.

— Найболючіше – ці діти тільки починають пізнавати світ, а війна вже прийшла в їхній дім. Туди, де вони мали бути в безпеці, — наголосив Решетілов.

Внаслідок влучання російського дрона зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки та гараж, а також зазнав руйнувань легковий автомобіль.

На місці російського удару в Миколаївській області працюють профільні служби для ліквідації наслідків російської атаки та фіксації воєнного злочину армії РФ проти цивільного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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