Тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик поранені через атаку на Миколаївщині
Російські війська завдали удару безпілотником по приватному сектору в Шевченківській громаді Миколаївської області. Внаслідок влучання у житловий будинок поранення дістали двоє маленьких дітей — тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
Атака на Миколаївську область 8 жовтня: наслідки
Ворожий безпілотник типу Молнія поцілив у приватний будинок у селі Новокиївка Миколаївської області вдень 8 жовтня. У момент удару в приміщенні перебувала родина з маленькими дітьми.
Унаслідок вибуху постраждали тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик. Обох дітей терміново госпіталізували до медичного закладу.
За даними ОВА, медики наразі надають їм усю необхідну допомогу, а стан постраждалих оцінюють як задовільний.
— Найболючіше – ці діти тільки починають пізнавати світ, а війна вже прийшла в їхній дім. Туди, де вони мали бути в безпеці, — наголосив Решетілов.
Внаслідок влучання російського дрона зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки та гараж, а також зазнав руйнувань легковий автомобіль.
На місці російського удару в Миколаївській області працюють профільні служби для ліквідації наслідків російської атаки та фіксації воєнного злочину армії РФ проти цивільного населення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.
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