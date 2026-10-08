РФ вдарила по Запорізькій ОВА і одному з районів міста, є постраждалі
У четвер, 8 жовтня, росіяни атакували будівлю Запорізької обласної ради та завдали удару по одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
БпЛА влучив у будівлю Запорізької обласної ради
– Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради – просто в герб. Після влучання виникло задимлення, пожежі немає, – йдеться у повідомленні.
Семікін наголосив, що обійшлося без постраждалих.
Також ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч.
– Кількість постраждалих збільшилась до п’ятьох. Наразі відомо, що травмовано дитину, неповнолітню дівчину, жінку та двох чоловіків, – повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо, 6 жовтня росіяни атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.
Внаслідок влучання було пошкоджено асфальтове покриття на мосту. Рух мостом тимчасово перекрили.
Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них двоє працівників Червоного Хреста.
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