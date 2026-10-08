У четвер, 8 жовтня, росіяни атакували будівлю Запорізької обласної ради та завдали удару по одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

БпЛА влучив у будівлю Запорізької обласної ради

– Російський FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької облради – просто в герб. Після влучання виникло задимлення, пожежі немає, – йдеться у повідомленні.

Семікін наголосив, що обійшлося без постраждалих.

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Також ворог завдав удару по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч.

– Кількість постраждалих збільшилась до п’ятьох. Наразі відомо, що травмовано дитину, неповнолітню дівчину, жінку та двох чоловіків, – повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Внаслідок влучання було пошкоджено асфальтове покриття на мосту. Рух мостом тимчасово перекрили.

Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них двоє працівників Червоного Хреста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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