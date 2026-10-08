РФ вдарила із РСЗВ по рейсовому автобусу в Краматорську: щонайменше 12 загиблих
Вибухи у Краматорську 8 жовтня забрали життя 12 людей. Російські війська вдарили по рейсовому автобусу.
Про наслідки російського удару повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Краматорська міська рада .
Вибухи у Краматорську 8 жовтня: що відомо про удар по рейсовому автобусу
У Краматорську 8 жовтня близько 10:00 російські війська завдали удару з реактивної системи залпового вогню. В епіцентрі обстрілу опинився рейсовий автобус із пасажирами.
Станом на 11:10 відомо про 12 загиблих і 14 поранених. Такі дані оприлюднили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.
У прокуратурі попередили, що кількість жертв і постраждалих може зрости.
За фактом російського обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Остаточні наслідки вибухів у Краматорську сьогодні, 8 жовтня, уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Донецька ОВА