Вибухи у Краматорську 8 жовтня забрали життя 12 людей. Російські війська вдарили по рейсовому автобусу.

Про наслідки російського удару повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Краматорська міська рада .

Вибухи у Краматорську 8 жовтня: що відомо про удар по рейсовому автобусу

У Краматорську 8 жовтня близько 10:00 російські війська завдали удару з реактивної системи залпового вогню. В епіцентрі обстрілу опинився рейсовий автобус із пасажирами.

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Станом на 11:10 відомо про 12 загиблих і 14 поранених. Такі дані оприлюднили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

У прокуратурі попередили, що кількість жертв і постраждалих може зрости.

За фактом російського обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Остаточні наслідки вибухів у Краматорську сьогодні, 8 жовтня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька ОВА

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