Унаслідок вибухів у Києві 8 жовтня зафіксовано влучання російського дрона у будівлю магазину, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

Про наслідки російської атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 12:20.

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Вибухи у Києві 8 жовтня: що відомо

Вибухи у Києві сьогодні прогриміли під час російської атаки безпілотників. Наслідки зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Солом’янському районі БпЛА влучив у чотириповерхову будівлю магазину. На місце влучання прибули екстрені служби, які локалізували пожежу.

У будівлі магазину виявили тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

У Голосіївському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію. Туди також викликали медиків та екстрені служби.

У Шевченківському районі уламки БпЛА також впали на відкриту територію. За попередньою інформацією, загорілися автомобілі. На місце направили екстрені служби.

Загалом від початку доби 8 жовтня внаслідок російських атак на Київ загинули троє людей, ще 15 постраждали.

Госпіталізовано восьмеро постраждалих: двоє — у тяжкому стані, шестеро — у стані середньої тяжкості. Ще сімом людям медичну допомогу надано амбулаторно.

Остаточні наслідки вибухів у Києві сьогодні, 8 жовтня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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