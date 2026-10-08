Вибухи у Києві 8 жовтня: дрон влучив у будівлю магазину, є загиблі та постраждалі
Унаслідок вибухів у Києві 8 жовтня зафіксовано влучання російського дрона у будівлю магазину, внаслідок чого загинули та постраждали люди.
Про наслідки російської атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Оновлено о 12:20.
Вибухи у Києві 8 жовтня: що відомо
Вибухи у Києві сьогодні прогриміли під час російської атаки безпілотників. Наслідки зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Солом’янському районі БпЛА влучив у чотириповерхову будівлю магазину. На місце влучання прибули екстрені служби, які локалізували пожежу.
У будівлі магазину виявили тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.
У Голосіївському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію. Туди також викликали медиків та екстрені служби.
У Шевченківському районі уламки БпЛА також впали на відкриту територію. За попередньою інформацією, загорілися автомобілі. На місце направили екстрені служби.
Загалом від початку доби 8 жовтня внаслідок російських атак на Київ загинули троє людей, ще 15 постраждали.
Госпіталізовано восьмеро постраждалих: двоє — у тяжкому стані, шестеро — у стані середньої тяжкості. Ще сімом людям медичну допомогу надано амбулаторно.
Остаточні наслідки вибухів у Києві сьогодні, 8 жовтня, уточнюються.
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