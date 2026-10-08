Російські війська завдали удару по Сумах, поціливши у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 8 жовтня: які наслідки

За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула внаслідок російської атаки на Суми.

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Серед чотирьох постраждалих є двоє дітей. За попередньою оцінкою медиків, ушкодження дітей не є важкими.

Травм також зазнали двоє дорослих людей, один із них перебуває у важкому стані. Усім постраждалим наразі надається необхідна кваліфікована медична допомога.

Під ударом російських військ опинився об’єкт цивільної інфраструктури міста.

За попередньою інформацією, для атаки на Суми російські війська застосували далекобійну реактивну артилерію. Загалом по обласному центру армія РФ випустила чотири реактивні снаряди.

Наразі на місці влучань у Сумах працюють відповідні служби. Всі остаточні наслідки російської атаки з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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