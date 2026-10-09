Удень 9 жовтня російські війська атакували пасажирську маршрутку в Запоріжжі.

Про це повідомив в. о. очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибух у Запоріжжі 9 жовтня: що відомо про влучання у маршрутку

У Запоріжжя сьогодні, 9 жовтня, російські війська атакували маршрутку FPV-дроном. У момент удару транспорт стояв на зупинці.

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Унаслідок влучання постраждали троє людей — двоє чоловіків і жінка.

За інформацією Запорізької ОВА, усіх трьох постраждалих госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Остаточні наслідки влучання у маршрутку в Запоріжжі 9 жовтня встановлюються.

Нагадаємо, що під час ранкових вибухів у Запоріжжі 9 жовтня загинув 48-річний чоловік, ще щонайменше 16 людей зазнали поранень, серед них — 14-річна дівчинка.

За інформацією Запорізької обласної прокуратури, один із ударів припав поблизу багатоповерхового житлового будинку, ще один — неподалік закладу позашкільної освіти.

Унаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення закладу позашкільної освіти та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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