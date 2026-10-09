Вибухи у Харкові сьогодні пролунали під час російської атаки на передмістя.

Про наслідки атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 9 жовтня: що відомо

За інформацією начальника Харківської ОВА, внаслідок російської атаки на передмістя Харкова поранення дістали троє жінок. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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На місці влучання працюють екстрені служби, які встановлюють обставини та наслідки удару.

Остаточні наслідки вибухів у Харкові сьогодні, 9 жовтня, встановлюються.

Наслідки російських обстрілів Харківської області за минулу добу

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські війська атакували 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали троє людей.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у селищі Золочів постраждали чоловіки віком 51 і 53 роки, а в селі Хотімля Старосалтівської громади — 72-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який дістав поранення під час обстрілу Харкова 5 жовтня.

Для атак на область російські війська застосували реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, чотири безпілотники типу Молнія, 23 FPV-дрони та ще чотири БпЛА невстановленого типу.

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у п’яти районах Харківщини:

Богодухівський район: у Золочеві пошкоджено житловий будинок, шість легкових і вантажний автомобіль, у Малижиному — інтернатний заклад.

Куп’янський район: у Великому Бурлуці пошкоджено складську будівлю.

Ізюмський район: у Савинцях пошкоджено вікна цивільного підприємства, у Козютівці — дві вантажівки.

Харківський район: пошкоджено житлові будинки, господарчу споруду, автомобілі та електромережі у Слатиному, Прудянці, Дергачах, Болибоках і Пісочині.

Чугуївський район: у Хотімлі, Затоці та Бугаївці пошкоджено приватні будинки, автомобіль, магазин та електромережі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 167 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 63 891 людину.

На фронті протягом минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п’ять атак, а на Куп’янському російські війська вісім разів намагалися покращити свої позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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