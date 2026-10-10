Троє людей постраждали внаслідок атаки на Бучанський район Київської області сьогодні вночі, 10 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Бучанський район сьогодні вночі: що відомо

Атака на Бучанський район сьогодні вночі, 10 жовтня, була із застосуванням безпілотників.

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Унаслідок обстрілу спалахнув приватний житловий будинок. Займання рятувальники вже ліквідували.

Наразі відомо, що внаслідок атаки на Бучанський район постраждали троє людей.

Так, у 89-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Ще двоє людей мають опіки та осколкові поранення.

Їх усіх госпіталізували до місцевої лікарні.

Загалом за останню добу, зазначає Тимур Ткаченко, на Київщині дістали травми шестеро людей.

Кількість пошкоджених об’єктів у регіоні за цей час сягнула 28 (24 з них — приватні будинки):

Бучанський район — п’ять об’єктів (три приватні домоволодіння, складське приміщення та інфраструктурний об’єкт);

Обухівський район — чотири об’єкти (три приватні домоволодіння, обʼєкт інфраструктури);

Вишгородський район — об’єкт інфраструктури;

Фастівський район — вісім приватних домоволодінь;

Броварський район — 10 приватних домоволодінь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко

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