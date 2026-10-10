Одна людина постраждала під час атаки на Коростень Житомирської області 10 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Коростень сьогодні: що відомо

Атака на Коростень сьогодні, 10 жовтня, сталася під час нічного обстрілу України.

Зараз дивляться

За даними керівника ОВА, ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі громади безпілотниками.

Пожежу, що спалахнула на об’єкті транспортної інфраструктури Коростеня, оперативно ліквідували 12 рятувальників за допомогою трьох одиниць техніки.

Однак, наголошує Віталій Бунечко, роботу ускладнювала постійна загроза можливих повторних ударів.

Унаслідок атаки на Коростень 10 жовтня постраждала одна людина. Після медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Бунечко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.