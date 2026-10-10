На Дніпропетровщині через атаку РФ загинув 11-річний хлопчик, ще двоє дітей поранені
Унаслідок дронової атаки на Покровську громаду Дніпропетровської області загинула дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Покровську громаду 10 жовтня: що відомо
За словами очільника ОВА, у Покровській громаді Нікопольського району російські військові скинули боєприпас із безпілотника.
Внаслідок атаки на Покровську громаду сьогодні загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей зазнали поранень. Це постраждали 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка.
Обох дітей госпіталізували. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.
Остаточні наслідки атаки на Покровську громаду 10 жовтня уточнюється.
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