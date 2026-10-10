Унаслідок дронової атаки на Покровську громаду Дніпропетровської області загинула дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Покровську громаду 10 жовтня: що відомо

За словами очільника ОВА, у Покровській громаді Нікопольського району російські військові скинули боєприпас із безпілотника.

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Внаслідок атаки на Покровську громаду сьогодні загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей зазнали поранень. Це постраждали 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка.

Обох дітей госпіталізували. Наразі вони перебувають у лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Покровську громаду 10 жовтня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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