Упродовж нічної атаки на Україну російські війська застосували 160 безпілотників.

Про це 10 жовтня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 9 жовтня і триває досі. Наразі в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

Зараз дивляться

За даними оборонців неба, армія РФ запустила 160 ударних безпілотників типу Shahed (110 із яких були реактивними), Гербера, БпЛА-імітаторів типу Пародія з районів:

Орла, Курська, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська у РФ;

тимчасово окупованого Донецька;

Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або приглушили 117 БпЛА типу Shahed (82 із них — реактивні), Гербера, а також дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 10 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.