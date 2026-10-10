Нічна атака на Україну: РФ запустила 160 дронів, зокрема 110 реактивних
Упродовж нічної атаки на Україну російські війська застосували 160 безпілотників.
Про це 10 жовтня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася о 18:00 9 жовтня і триває досі. Наразі в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.
За даними оборонців неба, армія РФ запустила 160 ударних безпілотників типу Shahed (110 із яких були реактивними), Гербера, БпЛА-імітаторів типу Пародія з районів:
- Орла, Курська, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська у РФ;
- тимчасово окупованого Донецька;
- Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або приглушили 117 БпЛА типу Shahed (82 із них — реактивні), Гербера, а також дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 10 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.