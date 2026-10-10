Будь-яке послаблення тиску в Росії сприймають як сигнал для продовження війни.

На цьому 10 жовтня після удару РФ по Запоріжжю наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про наслідки скасування санкцій на експорт дизельного пального

— Сьогодні Росія “подякувала” за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки в Запоріжжі… Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що у РФ сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна, — зазначив президент України.

Тож, переконаний глава держави, “потрібні інші сигнали, щоб Росія зрозуміла, що війну треба зупиняти, і для цього вона повинна відчувати свої втрати”.

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Наразі, продовжує Володимир Зеленський, “українська далекобійність це забезпечує”.

— І наші відповіді на російські удари будуть. Дякую всім, хто допомагає, — повідомив очільник країни.

Нагадаємо, що під час атаки на Запоріжжя 10 жовтня росіяни поцілили у п’ятиповерховий будинок, частково зруйнувавши один із під’їздів. Під завалами продовжують шукати людей.

Наразі, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кількість загиблих зросла до 15. Зокрема, армія РФ забрала життя трьох дітей.

Ще 14 дорослих та двоє дітей постраждали.

11 жовтня в Запоріжжі оголошено днем жалоби.

Загалом уночі, коли США та РФ домовилися про постачання на американський і світовий ринки російського дизельного пального, під ударами були 13 українських регіонів.

Зафіксовані руйнування житлових будинків, інфраструктури, залізниці.

Домовленість Трампа та Путіна щодо дизельного пального: що відомо

Відповідно до угоди США та РФ, якої американський президент досягнув під час телефонної розмови із главою Крмеля Володимиром Путіним, Росія поставить понад 300 тис. тонн дизельного палива на американський та світовий ринки негайно, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього.

Володимир Зеленський відразу наголосив, що будь-яке послаблення санкцій без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію є проявом слабкості й лише заохочуватиме Росію продовжувати бойові дії, вбивати більше людей і завдавати збитків світові.

Ба більше, переконаний глава держави, українську переговорну делегацію, яка в цей час саме перебувала у США, використали як ширму.

До слова, самі переговори представників США, України, європейських країн та НАТО завершилися за один день, а не за два, як планувалося.

Угоду США та РФ в Інституті вивчення війни вже назвали “фактично односторонньою поступкою Росії в межах переговорів про завершення війни”, а також відзначили, що Москва не запропонувала Вашингтону жодних зустрічних поступок щодо припинення бойових дій в Україні.

Джерело: Володимир Зеленський

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