Вибухи в Києві: на Оболоні гасять пожежу в ресторані, є четверо постраждалих
Під час російських атак пролунали вибухи у Києві. Є влучання у кількох районах міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 10 жовтня
О 12:48 Віталій Кличко повідомив, що під час російської атаки у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.
У цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.
За інформацією міського голови, через пошкодження енергообʼєкта в Київській області фіксується часткове вимкнення світла у столиці. Також повідомляється про перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, повідомив Кличко.
О 14:04 знову пролунали вибухи в столиці.
В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Там сталася пожежа, на місці працюють рятувальники. Рятувальники виявили чотирьох постраждалих. Один із них — у тяжкому стані.
За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.
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