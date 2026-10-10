Під час російських атак пролунали вибухи у Києві. Є влучання у кількох районах міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 10 жовтня

О 12:48 Віталій Кличко повідомив, що під час російської атаки у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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У цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

За інформацією міського голови, через пошкодження енергообʼєкта в Київській області фіксується часткове вимкнення світла у столиці. Також повідомляється про перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, повідомив Кличко.

О 14:04 знову пролунали вибухи в столиці.

В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Там сталася пожежа, на місці працюють рятувальники. Рятувальники виявили чотирьох постраждалих. Один із них — у тяжкому стані.

За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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