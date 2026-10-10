Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Вибухи в Харкові: один із дронів влучив у медзаклад, є поранені
Люди дістали поранення під час вибухів у Харкові сьогодні, 10 жовтня.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові сьогодні, 10 жовтня: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні, 10 жовтня, прогриміли після опівдня.
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Перший дрон типу Молнія атакував Холодногірський район міста.
Інше влучання сталося в медзаклад у Слобідському районі. Будівлю охопило вогнем.
Очільник ОВА повідомив про одного постраждалого.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що поранених більше. Їхній стан та кількість уточнюється.
Фото: Олег Синєгубов
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