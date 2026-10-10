Люди дістали поранення під час вибухів у Харкові сьогодні, 10 жовтня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні, 10 жовтня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 10 жовтня, прогриміли після опівдня.

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Перший дрон типу Молнія атакував Холодногірський район міста.

Інше влучання сталося в медзаклад у Слобідському районі. Будівлю охопило вогнем.

Очільник ОВА повідомив про одного постраждалого.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що поранених більше. Їхній стан та кількість уточнюється.

Фото: Олег Синєгубов

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