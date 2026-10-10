Вибухи в Одесі прогриміли ввечері 10 жовтня під час ворожої атаки.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 10 жовтня: що відомо

За даними очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок російської атаки 10 жовтня пошкоджено адміністративну будівлю в Одесі.

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Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що через удар постраждали фасад і дах будівлі, а також припарковані поруч автомобілі.

Інформацію про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі уточнюють.

Кіпер також закликав мешканців Одеси не публікувати фото та відео з місця атаки одразу після удару, оскільки це може допомогти російським військовим завдати повторного удару.

— Це фактично підказує ворогу, де перебувають люди, і збільшує ризик повторного удару саме під час рятувальної операції, — наголосив очільник ОВА.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в ніч проти 10 жовтня російські війська атакували південь Одеської області.

Унаслідок ударів постраждала житлова інфраструктура. Зокрема, пошкоджено житлові будинки та прилеглі до них території.

За інформацією Кіпера, повідомлень про постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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