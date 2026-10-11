Вибухи в Харкові пролунали ввечері 11 вересня. Росіяни вдарили ракетою по передмістю, зафіксоване влучання у магазин. Загинуло троє людей.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 11 вересня: які наслідки

– Семеро – отримали поранення, серед яких дитина. Бригади екстреної медичної допомоги надають всю необхідну допомогу. Також на місці “прильоту” вирує пожежа. Горять пʼять автомобілів. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі, – зазначив Синєгубов.

Станом на 20:18 відомо, що в результаті ворожого удару загинули троє людей, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених – двоє дітей.

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Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, сьогодні вдень пролунали вибухи у Харкові. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району.

Влучання зафіксували на території станції технічного обслуговування автомобілів (СТО), розташованої поруч із приватними будинками. Унаслідок удару на місці спалахнула пожежа, пошкоджені житлові будинки та автівки.

Унаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей.

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